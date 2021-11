Looks deportivos para otoño e invierno que nunca pasan de moda

Los looks deportivos están de moda, incluso cuando no vas a hacer deporte. El confinamiento ha potenciado tanto el estilo comfy como nuestras ganas de hacer ejercicio, y eso se nota en la calle y en el gym. Además, ya hemos aprendido que la operación bikini no empieza en primavera, y que entrenar durante todo el año es la mejor manera de cuidar de nuestra salud y poner a punto nuestro cuerpo.