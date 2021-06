Nuria Roca, tras las críticas por hablar de operación bikini: "Todos queremos quitarnos un kilito de más, no seamos hipócritas"

Nuria Roca ha abierto un debate en redes sociales . La presentadora se quedará sin vacaciones este verano debido a la completa agenda profesional que tiene cubierta. Entre sus apariciones como colaboradora, los nuevos programas que va a presentar y la función teatral que protagoniza con Antonia San Juan, la playa tendrá que esperar. Eso ha querido contar a través de las redes sociales, sumado a que este año no ha tenido tiempo para empezar la operación bikini , algo que la mujer de Juan del Val ha confesado que realiza cada año.

El post que ha compartido en su cuenta de Instagram lo protagoniza una fotografía en bikini del verano del 2008 , durante unas vacaciones en Ibiza. Aunque muchos la han alagado por considerar que está “estupenda” creyendo que era una foto actual, otros muchos han criticado que se siga alentando públicamente a realizar este tipo de cuidado previo al verano . “Tienes un cuerpo y es verano. No hace falta nada más. Abajo estereotipos, salud sin tonterías”, comentaba un usuario.

“Más cuerpos sanos, quererse mucho y bien. Menos ‘Operaciones bikini’”, añadía otro. “Se puede no estar delgada y estar bien”, “Estas fomentando que la gente no se quiera, que busquen un ideal de belleza que no existe”, “¿En serio te preocupa tu cuerpo en verano? La operación bikini ya está demodé”, han sido algunos de los mensajes que ha recibido.