Daniela Blasco, la cantante y bailarina a la que han relacionado con Sebastián Yatra y trabajó con Justin Bieber

Aunque era "muy pequeña" cuando con once años se convirtió en la bailarina de Justin Bieber , Daniela lo recuerda como una experiencia "increíble". En unas declaraciones a la revista ¡HOLA!, la bailarina contó que él estaba de gira mundial y para la canción Children seleccionaban a cuatro niños de cada país para actuar. "Yo grabé una coreografía con mi escuela de baile, y luego se hizo un casting más reducido. Finalmente me seleccionaron, y cuando vine a España bailé con él. Fue un sueño", contaba.

Daniela publicó hace unas semanas una fotografía en su cuenta de Instagram en el estudio de grabación. Aunque la foto no parecía ocultar nada, sus seguidores no tardaron en darse cuenta de que Sebastián Yatra aparecía en una esquina del plano. Daniela no tardó en borrar la fotografía, pero los 'likes' del cantante a sus publicaciones y la coincidencia de que ambos se encontraban en Madrid hizo crecer los rumores sobre una posible relación sentimental de los que ninguno de los dos quiso hacer declaraciones.