Después de dos años alejado de los escenarios, la pregunta era casi obligada. ¿Volverá Joan Manuel Serrat a subirse a un escenario? El cantante ha reconocido en la rueda prensa que en ocasiones siente la tentación de retomar su carrera. "Cuando se me ocurre, reflexiono. Y me doy cuenta que, lo que no puede ser, no puede ser", ha dicho el artista, que ha recordado, que retirarse de los escenarios no supone dejar de ser artista y que sigue componiendo.