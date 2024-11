David Bisbal, en una bola de Navidad o cantando en inglés: los detalles de sus villancicos

Como todos los años, el pasado 1 de noviembre Mariah Carey inauguraba la época más mágica con su tradicional vídeo en el que desempolva 'All I Want For Christmas Is You’, el tema que aunque vio la luz en 1994, se ha convertido en un himno con el que la artista se embolsaría hasta tres millones de dólares cada diciembre según The New York Post. Sin embargo, este 2024 David Bisbal se ha propuesto destronar a la neoyorquina tras el lanzamiento de su último álbum, 'Todo Es Posible En Navidad'.