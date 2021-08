'Love is in the air', la serie protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bursin, se afianza en su emisión en tira diaria en Divinity y ha logrado un récord histórico. En la tarde de ayer, la historia de amor de Eda y Serkan anotaba un 4,9% y 460.000 espectadores, lo que convertía a la serie en líder de su franja de emisión, al igual que 'Ömer, sueños robados', que lideró su franja con un notable 3% de share y 314.000 espectadores.