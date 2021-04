Disfruta cada tarde en Divinity de los capítulos de tus series turcas favoritas

¿Cuál es el libro favorito de Ömer en 'Te alquilo mi amor'? ¿Qué libro le regala cada año por su cumpleaños el señor Alptekeim a Serkan en 'Love is in the air'? ¿Qué cuento refleja la relación de Asli y Ferhat? La series turcas y sus historias de amor están muy ligadas a la literatura. Las series y los libros se interrelacionan con muchos guiños en sus historias, las propias tramas e incluso los mismos libros en sí esconden muchos mensajes y sugerencias.

Aprovechando la celebración del día del libro (aunque en Turquía el día 23 de abril es el Día del niño) te vamos a descubrir todas esas curiosidades literarias que se esconden en cada escena y cómo esos libros se integran en las tramas de tus series favoritas.

'El principito' y 'Madona con abrigo de piel', los libros que marcan la historia de Eda y Serkan

Hablar de literatura y 'Love is in the air' es hablar de 'El principito' y 'Madona con abrigo de piel'. Esas son las dos obras que marcan sin lugar a dudas la historia de amor de los protagonistas. Pero, ¿por qué?

'El principito' de Antoine de Saint-Exupéry es una obra tremendamente especial para Serkan. Ese es el libro del que cada año por su cumpleaños su padre le regalaba una edición diferente. Una tradición que sigue manteniendo el empresario, que sigue comprándolo en varios idiomas.

Por otro lado está, 'Madona con abrigo de piel', una obra de Sabahattin Ali que lee en muchas escenas Serkan. Las citas literarias de esta obra son fiel reflejo de la relación que mantienen Eda y Serkan en 'Love is in the air', tal y como podemos ver en la escena en la que la florista le lee al empresario cuando está enfermo. "Si el destino no nos hubiese unido, habría vivido igual, pero nunca habría sabido lo que es el amor…", leerá Eda tras elegir una página al azar.

Pero no solo eso. Este libro esconde un secreto muy importante para el empresario. Entre sus páginas, se oculta una fotografía de ambos juntos, felices y enamorados, que es descubierta por Eda poco después de que su abuela aparezca en escena para pedirle que se aleje de él.

'La bella y la bestia', el libro que refleja la historia de Asli y Ferhat

Si hay un clásico con el que podríamos comparar la historia de amor de Asli y Ferhat en 'Amor en blanco y negro' es 'La bella y la bestia'. Los propios protagonistas lo hacen en un capítulo. "La bestia sentía curiosidad por saber si Bella podía enamorarse de él. Y así fue", le dirá Asli a su marido. ¿Se transformará también Ferhat por el amor de Asli?

'Orgullo y prejuicio', el libro favorito de Ömer

La literatura juega también un papel importante en 'Te alquilo mi amor'. De hecho, el primer regalo que le hace Defne a Ömer (aunque luego decide cedérselo a Yasemin) es una edición muy especial de 'Orgullo y prejuicio', el libro de la novelista británica Jane Austen y que resulta ser el favorito de Ömer.

También el cuento de la Cenicienta tiene un significado muy especial y está muy ligado a la historia de la pareja protagonista cuando Defne, convertida en una especie de Cenicienta moderna al ser la imagen que representa a Passionis (la marca de zapatos creada por Ömer) y su espíritu, se convierta en la musa del diseñador.

Pero no son esos las únicas obras ligadas a Defne y Ömer. En el último capítulo de la serie vemos una imagen de una estantería en su casa en la que están colocados los libros que le dieron sentido a su historia. 'Cartas a Milena' de Frank Kafka, 'Capturados en el tiempo' y 'Albertina desaparecida' de Marcel Proust, 'El diablo' de Sabattin Ali, 'Insomnia' de Henry Miller o 'El amor y otros demonios' de Gabriél García Márquez son algunos de los libros que podemos ver.

'Erkenci Kus' y la historia de amor de Can y Sanem

Desde el primer momento, la literatura está muy presente en 'Erkenci kus' pero en esta ocasión porque la protagonista quiere ser escritora. Sanem sueña con convertirse en un autora de éxito y vivir en las Galápagos.

Y parte de su sueño se hará realidad. Un año después de que Can se marchara y con la herida todavía abierta por el dolor que le produjo, la joven se ha conseguido en una escritora de éxito gracias a la novela en la que narra su amor con el fotógrafo, que tendrá la oportunidad de leerla cuando regrese a Estambul y se reencuentre con ella.

Por supuesto, tras el éxito arrollador de la serie, tanto en Turquía como fuera de sus fronteras, la historia de amor de Can y Sanem acabó convirtiéndose en novela. Además, la fama de su protagonista alcanzó tal nivel que también se publicó un libro sobre su vida.

'Mi hogar, mi destino', una historia basada en un best seller

La vinculación de 'Mi hogar, mi destino', la última serie de Demet Özdemir, a la literatura es mucho más evidente. La historia de Zeynep es una historia real basada en la novela 'Camdaki Kız' de la psicóloga Gülseren Budayıcıoğlu que plasmó en este libro la vida de una de sus pacientes, una mujer que tras ser adoptada por una familia adinerada de Turquía crece sintiéndose fuera de lugar y responsable de todo lo que le ocurre a la gente que está a su alrededor. Esta terrible situación y el vacío que siente la llevará a luchar por encontrar a la persona que le haga encontrar su sitio y sentirse en casa.



Kuzey Güney es la adaptación de 'Hombre rico, hombre pobre'

Al igual que 'Mi hogar, mi destino', Küzey Güney' está basada en una novela. La historia de estos dos hermanos es la adaptación turca de 'Hombre rico, hombre pobre' una exitosa miniserie de televisión que a su vez está basada en la novela homónima de Irwin Shaw de 1970.

Los cuentos de Ömer