Precisamente, tras el fallecimiento de la empresaria su hermana, Carla Goyanes, escribía una emotiva carta en su cuenta personal en donde prometía cuidar de sus sobrinos hasta donde le dejaran. "Hace unos días me decías que no te creías que todo eso era por papá y ahora yo no puedo creerme yo que sea por ti. Ten por seguro que voy a ser muy fuerte y voy a cuidar a tus hijos todo lo que me dejen como si fueran míos, voy a cuidar a mamá por las dos y voy a cuidar a Matos porque sé cuanto le querías. Verás crecer desde el cielo a tus hijos y vas a estar muy orgullosa de ellos", escribió.