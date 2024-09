Amelia Bono habla de sus hijos tras su separación de Manuel Martos: "Hay que estar encima"

Con ello dejaron claro que su relación iba a ser cordial aunque, tras ser pillados juntos este verano, hayan resurgido los rumores de reconciliación. Unas especulaciones a las que la creadora de contenidos no dudaba en responder a través de un comunicado en su cuenta personal. "Qué pena y qué poca profesionalidad. Nunca desmiento ni afirmo nada, pero os tendría que dar vergüenza (...). ¿Cuesta tanto aceptarlo y creerlo? Entiendo que para ciertas personas esto no sea fácil de asimilar. Para esa gente que solo tiene envidia y rabia en su cuerpo, porque no me explica por qué hacen eso sin tener en cuenta el daño que pueden causar (...). Dejadnos vivir nuestra vida y nuestra felicidad con nuestras familias y amigos como nosotros queremos", respondió tajante.