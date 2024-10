David Muñoz, de Estopa, habla de su hijo de 17 años: "Estudia Bachillerato y escucha nuestras canciones"

En esta charla del podcast citado anteriormente, David contaba que llegaba directo de una reunión del colegio de su hijo. Aunque reconocía que había sido "un coñazo", el artista contaba que su hijo tiene 17 años y estudia segundo de Bachillerato. Carlos Peguero y Mariang Maturana han querido saber si sus hijos están al día sobre las canciones de sus padres y el éxito que tienen, a lo que David contestaba que el suyo sí, mientras que José respondía que el suyo no tanto. "Le pregunté si había escuchado la canción de los porros y me dijo que sí. Tiene 17 años y le dije que no los fumase hasta los 21, me está haciendo caso", ha dicho entre risas el mayor de los hermanos Muñoz.