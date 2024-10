Posteriormente, se ha sincerado acerca de los aprendizajes que le ha inculcado a lo largo de su vida y que él mismo se encargará de trasmitir al resto: “No sabes la falta que me haces por aquí, nunca olvidaré tus consejos y tus charlas, puedes estar tranquilo que los protegeré y cuidaré como tú me pediste”, ha continuado.