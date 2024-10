Ivo y Telmo, los hijos de Nacho Palau, a punto de cumplir 13 años: su deseo para la celebración

En el año 2018, a raíz de la separación de Nacho Palau y Miguel Bosé , los cuatro hijos que tuvieron durante su relación también se vieron obligados a separarse. En aquel momento, el cantante y el escultor entraron en una guerra pública y judicial en la que Nacho interpuso una demanda de filiación para que se reconociese que los cuatro eran hermanos. Sin embargo, el juez decidió darle la razón a Miguel Bosé argumentando que, al tratarse de cuatro niños nacieron por gestación subrogada y con padres diferentes, podrían ser hermanos "de hecho", pero no "de derecho" .

La justicia estableció un régimen de visitas para que pudieran pasar los periodos vacacionales juntos, algo que al principió sí parecía cumplirse. Sin embargo, el pasado mes de julio Nacho Palau concedió una entrevista a la revista Lecturas para contar que había interpuesto una demanda porque Miguel, según sus propias palabras, no le deja "ejercer como padre" .

Según publica este viernes Jaleos , el próximo 26 de octubre Ivo y Telmo cumplirán trece años. Los hijos de Nacho Palau lo celebrarán con una pequeña fiesta rodeados de sus amigos y "les encantaría" que pudiesen estar presentes Diego y Tadeo, los hijos de Miguel Bosé que cumplieron trece años en marco. "Saben que no depende de ellos", explica el citado medio.

Según una persona cercana a la pareja, los cuatro niños hablan por teléfono, pero "no es lo mismo" porque quieren verse. "A Ivo le apenó mucho y no entendió que los planes de Mallorca no se concretaran. Ojalá que Nacho y Miguel, por los chicos, lleguen a un acuerdo, aunque sea a través de terceros y la comunicación sea a cuentagotas", dice alguien cercano a ellos.