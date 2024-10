Violeta Mangriñán habla sobre la relación con su madre: "Ha estado desquiciada, con el tiempo la he entendido"

Sin embargo, además de elogiarla, también ha desvelado cómo fue vivir con ella durante la infancia y adolescencia: "No ha sido una madre especialmente cariñosa. Con el tiempo he entendido que fuera así. Nosotras vivimos una separación muy tormentosa. Hemos tenido una infancia y adolescencia complicada. Mi madre en algún momento ha estado desquiciada y ha habido momentos en los que no ha sido extremadamente cariñosa o justa. Con el tiempo la he entendido, no se ni cómo no se volvió loca en algunos momentos. No se lo recrimino y es más, se lo agradezco".