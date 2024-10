A través de sus redes sociales, Violeta, que hace unas semanas se sinceraba sobre su situación financiera , ha contado a todos sus seguidores que ‘Maison Matcha’ abrirá muy pronto un nuevo local en Madrid. "Maison Matcha 2.0 is coming. Tres meses después de abrir, me hace muy feliz anunciaros la próxima apertura del segundo local", ha escrito junto a un breve vídeo en el que la vemos en las puertas del nuevo establecimiento. Con un matcha en una mano y las llaves en otra, la creadora de contenido ha explicado que ya está todo en marcha para que los fanáticos de este té verde puedan degustarlo en un nuevo centro.

Tras la adquisición de su nueva vivienda unifamiliar en Madrid, los rumores sobre la situación económica de Violeta se dispararon. Muchos especularon con que se había gastado unos dos millones de euros en el que será su nuevo hogar. Algo que ella negó de forma categórica. "No tengo dos millones de euros para comprarme una casa. Ojalá los tenga el día de mañana. Si tengo cuatro, me la compraré de cuatro. La que me he comprado está muy bien, pero ni mucho menos cuesta dos millones de euros", decía entonces.