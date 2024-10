Violeta Mangriñán desvela qué ocurriría si Fabio le fuera infiel: "Por respeto a nuestras hijas..."

Desde que se abriera las redes sociales, Mangriñán siempre ha dejado claro que no perdona sus tratamientos de belleza. "Mi tratamiento favorito a día de hoy -corporal- es la radiofrecuencia, en la zona del abdomen y las cartucheras y, sobre todo, a raíz de ser mamá, pero no me hago muchas cosas porque no tengo mucho tiempo", ha dicho para Divinity.es.

Además de ser una de las creadoras de contenidos más reconocidas de nuestro país, Magriñán también es mamá, empresaria y, ahora, ha comenzado una carrera universitaria. ¿Cómo se organiza para poder llegar a todo? "Ando loca perdida, no duermo, no descanso, no tengo tiempo para nada y a veces me frustro por no llegar a todo".