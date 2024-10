Violeta se sincera sobre las crisis con Fabio desde que son padres: "Hemos tenido muchos altibajos"

Lleva cinco años con Fabio , ha formado una familia con él y se han convertido en una de las parejas más mediáticas de nuestro país. Presumen de amor en sus redes sociales, pero Violeta no se esconde y reconoce que no siempre todo es tan bonito. Así lo ha confirmado en un preguntas y respuestas con sus seguidores, que han querido saber el secreto de su felicidad.

La llama del amor prendió en 'Supervivientes' y aunque nadie daba un duro por ellos, a lo largo de estos cinco años han sabido mantenerse ajenos a rumores, demostrando que su historia de amor es muy sólida. Violeta y Fabio siguen tan enamorados como el primer día. No obstante, como todas las parejas han pasado por momentos difíciles . Unos momentos que han sabido superar a base de amor y poniendo en una balanza qué es lo verdaderamente importante. "Hemos tenido muchos altibajos en nuestra relación, sobre todo desde que somos padres. No somos perfectos, pero tratamos de solucionar los problemas como buenamente podemos porque nos amamos" , les ha dicho a sus seguidores, a los que también ha confirmado que planean mudarse a su nueva casa el próximo mes de mayo.

Su relación siempre ha generado muchas preguntas entre sus seguidores, que han querido saber cómo lo hace para confiar en Fabio y estar tranquila ante la gran cantidad de viajes que hace para atender sus compromisos profesionales. Ante esta cuestión, Violeta ha sido muy tajante y no cree que suponga un mayor riesgo para su relación que el padre de sus hijas viaje tanto y trabaje en el mundo de la noche. "El que te quiere engañar te engaña. Da igual que viaje o no viaje, que trabaje de noche o de día, si te tiene que engañar te va a engañar igual", que ya hace unos días revelaba cómo reaccionaría ante una infidelidad .

Además, ha asegurado que no podría convivir con la duda a diario. Eso sería agotador y la haría infeliz. "Si tuviese que vivir sufriendo por si mi novio me engaña sería una desgraciada", les ha contado a sus seguidores, a los que ha asegurado que de producirse la infidelidad tendría muy clara su decisión. Violeta no perdonaría jamás la traición. "Tengo muy claro que si algún día eso llegase a pasar no habría vuelta atrás y por supuesto, quien saldría perdiendo es él, no yo".