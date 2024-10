El motivo por el que Violeta Mangriñán ha cancelado compromisos profesionales: "Sensación de asfixia y nervios"

Horas después de anunciar que su negocio de matchas seguirá creciendo, la joven ha desvelado que no todo es color de rosas y ha explicado que, tras no dormir en la última noche, ha cancelado sus compromisos profesionales del día. "Hoy cancelé todos mis quehaceres, a penas pude dormir y estoy agotada. Voy a tomarme el día para mí. Anoche me pasó una cosa rara. No es la primera vez, pero me agarró más fuerte que las otras. Es como que estoy durmiendo pero de repente siento que me falta aire y se me acelera el corazón, pero realmente me toco el corazón y me va a un ritmo normal. Pero, igualmente, tengo esa sensación de asfixia y nervios. Al rato se me pasa pero me tiro una hora y pico en vela. (...) Me sugestiono y pienso que me pasa algo grave y no puedo dormirme de nuevo. Me agarró como tres veces anoche", se ha sincerado.