Violeta Mangriñán está viviendo uno de sus mejores momentos profesionales: acaba de anunciar la apertura de la segunda sucursal de 'Maison matcha' y en sus redes sociales está trabajando con las mejores marcas. Sin embargo, esto no le exime de atravesar algunos problemas comunes entre la población española, como el insomnio . De hecho, la Sociedad Española de Neurología estima que el 48% de las personas que viven en nuestro país no tienen un sueño de calidad. La influencer, que se encuentra entre este extenso grupo, compartía con su comunidad que recientemente ha sufrido un ataque de pánico nocturno y las medidas que ha llevado a cabo para intentar solucionarlo, entre ellas, ha comenzado a tomar melatonina , un suplemento que la comunidad científica recomienda tomar con cautela .

Violeta también comparte sus decisiones al respecto. "He pedido cita esta mañana para controlar mi tiroides, que además ya me tocaba revisión. Esta mañana cuando se lo he contado a la médica, me ha dicho que podría estar relacionado. También he pedido cita con mi médica de cabecera para que me derive con el especialista adecuado".