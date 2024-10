Alexandra Pereira anuncia que está embarazada de nuevo y desvela el sexo del bebé: "No puedo esperar a conocerte"

Dos años después de la llegada de Sasha, su primer hijo, la creadora de contenidos gallega ha anunciado que próximamente serán uno más en la familia y, además, ha desvelado el sexo del bebé que espera. Una doble noticia a la que han reaccionado varios rostros conocidos como Carla Hinojosa o Mery Turiel -que recientemente daba a luz-: " Can’t wait to meet you baby girl (No puedo esperar para conocerte pequeña)".

Una publicación que se ha llenado de comentarios por parte de los dos millones de seguidores que acumula en su cuenta de Instagram: "No me lo creo no me lo creo. Piel de gallina. Qué maravilla, enhorabuena. Sashito de hermano mayor", Me mueroooooooooooooo, enhorabuena chicos. Un besazo inmenso", "Oh, estoy tan feliz por ti Alex, no puedo esperar para ver a este hermoso bebé", han escrito algunas de sus seguidoras y compañeras de profesión.