"Comes demasiado, no te cuidas nada", "Esa mujer no para de comer", "Se supone que las embarazadas deben tener un control de peso" o "Qué obsesión por la comida" son tan solo algunas de las críticas que ha recibido Anabel Pantoja en las últimas horas. A tan solo un mes de la fecha prevista para el nacimiento de su primera hija, la sobrina de Isabel Pantoja ha tenido que hacer frente a algunos desafortunados comentarios sobre su físico, su alimentación y su estilo de vida.