Anabel Pantoja celebra la 'baby shower' de su hija un mes antes de su nacimiento: "Un día especial"

“Ayer fue un día súper especial”, ha comenzado escribiendo en sus historias temporales Anabel. “Mi familia de Gran Canaria me organizó esta fiesta tan bonita. No tengo palabras, sois únicos. Me hacéis sentir que aquí no estoy sola. Os quiero”, ha señalado en un mensaje con el que ha querido agradecer a los anteriores la compañía y el apoyo que le brindan fuera de Sevilla, su ciudad natal.