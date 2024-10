Con su bebé siempre en mente, está intentando mejorar algunos aspectos de su vida a los que hasta ahora no había prestado demasiada atención pero que en este momento de su vida han cobrado una mayor importancia. La cocina es una de esas cosas en las que está volcando sus energías en esta etapa y lo está compartiendo a través de sus redes sociales, donde en las últimas semanas ya ha compartido varias recetas. Eso sí, lo hace sin pretensiones. "No pretendo ir de chef ni nada de esto"

La verdadera motivación detrás de esta incursión en el mundo culinario es su hija. Ella es el motor de este aprendizaje exprés con vistas a futuro. Y es que Anabel tiene claro que quiere que su pequeña disfrute de los mismos platos que ella disfrutaba de niña y que crezca con esos sabores a comida tradicional con los que ella ha crecido. "Con el tiempo que me queda hasta que llegue la bebé estoy recuperar lo que hice en pandemia, aprender a cocinar las recetas de tu madre y tu abuela... El no hacer siempre cosas a la plancha, pasta... Quiero darle a mi bebé los guisos y los cocidos y toda la comida que he comido de chica. Eso es lo que hago y lo comparto con vosotros", les ha contado a todos sus seguidores tras publicar su última receta.