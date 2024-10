Anabel Pantoja y Omar Sánchez protagonizan un tenso encuentro público en el desfile de Ágatha Ruiz de la Prada

Tras los rumores que apuntaban a una crisis en su matrimonio en enero de 2022, la sobrina de Isabel Pantoja decidió hablar de ello públicamente. "Después de todas las informaciones dadas me veo obligada a hablar para no perjudicar a tres personas que tienen familia, trabajo y vida. No tienen nada que ver en esto. Mi entrenador e íntimo amigo es Javi Pantoja y ningún otro. Me veréis con él compartiendo entrenos, cenas y momentos como hasta ahora hice públicamente. Sin ser ninguna tercera persona, ya que no existe. Pido respeto para todos. Gracias", aclaró entonces.

Unos meses más tarde, en el que era el programa de las tardes de Telecinco, Anabel explicó el motivo por el que decidieron romper su matrimonio. "Yo no quería seguir engañándole a él ni a mí. Le dije que ya no era un tiempo lo que nos dábamos, que no me notaba igual y le dije que había reflexionado y que no había nada. Le dije que había amor, cariño y afecto pero que no había nada más", llegó a confesar ella. En aquel momento también explicó que a la boda llegaron "a un 60%" y que las cosas no estaban bien entre ellos. Sin embargo, el distanciamiento que notaron cuando él volvió de Honduras propició la separación.