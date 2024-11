Los sentimientos encontrados de Alba Silva tras mudarse con Sergio Rico a Catar: "Me da mucha pena"

Aunque feliz por haberse unido a su marido y estar “los tres juntos al fin”, Silva ha reconocido tener “sentimientos encontrados”: “Soñaba con este momento todos los días desde que nació Carla, pero dejar de nuevo a mi familia después de un año viéndolas diariamente se me hace duro, sobre todo ahora con la niña. Pensar que no la verán crecer y cada uno de sus pasos me da mucha pena”, se ha sincerado.