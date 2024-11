Tranquila, feliz y agradecida. Así se encuentra Gabriela Guillén. Después de una etapa muy complicada por su tenso enfrentamiento con Bertín Osborne , el padre de su hijo, la expareja parece haber podido reconducir la situación. Al menos, así se desprende de las últimas declaraciones de la empresaria en las que se ha mostrado más conciliadora que nunca con el cantante. "Las cosas están bien. Están muy bien", ha dicho a la vez que ha insistido en que Bertín siempre ha tenido abiertas las puertas de su casa y que si desea ver a su hijo durante estas navidades ella no pondrá ningún tipo de impedimento.

Además, ha añadido que es un niño muy movido. "Le gusta un poco la fiesta, yo creo", ha bromeado divertida sobre la forma de ser del pequeño, del que no ha querido desvelar el nombre, que sigue siendo el secreto mejor guardado por la fisioterapeuta. "Lo elegí con todo el cariño del mundo y para mí tiene mucho significado" , ha dicho Gabriela, que ha reconocido que le gustaría pasar las navidades en Uruguay con él si puede organizarse y compaginar su trabajo con este viaje.

Respecto a su situación sentimental, Gabriela ha asegurado que solo hay un hombre en su vida. Su bebé, que el próximo mes cumplirá un año se han convertido en su prioridad. "Estoy feliz con mi hijo. Estoy enamorada y no hay más amor ahora mismo que él. El único hombre en mi vida es él" , ha señalado a los periodistas.

No obstante, aunque ahora su hijo ocupa prácticamente todo su tiempo, Gabriela no descarta enamorarse de nuevo. "Yo no cierro las puertas a nada", ha asegurado Gabriela, que hace un tiempo parecía dejar una puerta abierta a una posible reconciliación con Bertín si llegara el momento.