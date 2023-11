La influencer, que celebró su boda el mismo día que su hija Matilda cumplía un año, se sincera con el equipo de Europa Press sobre sus planes de futuro junto a su marido. Marta Pombo parece que quiere seguir los pasos de su hermana en cuanto a la maternidad se refiere y no va a esperar mucho tiempo para tener a su segundo bebé .

View this post on Instagram

Según explica la influencer su idea es ser uno más en la familia el próximo año, "seguro, del dos mil veinticuatro no pasa si Dios quiere, que luego el hombre propone y Dios dispone", comenta. Aunque no tiene seguro cuándo sucederá, ya que "bueno, Dios dirá, pero desde luego que ampliamos seguro", por lo que puede ser que aún no se haya puesto manos a la obra, a pesar de los rumores que han apuntado que podría estar embarazada.