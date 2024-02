Tomás Páramo se sincera, como nunca, sobre "sus meses más duros": "En septiembre volví a la medicación"

"El pasado mes de julio empecé a encontrarme muy mal. Sentía un vacío súper profundo y constantemente me preguntaba si realmente me hacía feliz la vida que me rodeaba. Llegó el mes de agosto y, estando en Tarifa, empecé a sentir una tristeza como hacía tiempo que no sentía", ha comenzado relatando a través de sus stories de Instagram.

En este duro testimonio, Páramo ha reconocido que, "nada le llenaba" y volvió a experimentar "sensaciones que creía haber curado ya" : "El fantasma de la depresión llamaba de nuevo a la puerta y la idea me rompió aún más por dentro ". Sin embargo Tomás, lejos de regocijarse en el sufrimiento, decidía pedir ayuda. "En septiembre volví a la medicación. Medicarse (bajo prescripción médica) no es ningún problema", ha reconocido.

Páramo y García nos hicieron partícipes de un idílico viaje que, aunque a priori parecía una recarga de batería para ambos no fue así, tal y como ha contado el joven. "Tras nuestro viaje a Perú, toque de nuevo un fondo en el cuál pensé que nunca volvería a estar. Han sido meses muy duros, donde pese a mi sonrisa, lo he pasado francamente mal. Donde he hecho sufrir a la gente que quiero (...) Sin embargo, me he sentido plenamente amado que me quiere", ha concluído contando que, desde enero, "recibe un tratamiento psicológico y espiritual".