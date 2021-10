Adriana Abenia abre un debate sobre llevar a su hija al colegio: "Muchos se me echarán encima"

En días como el de ayer, donde vio el sufrimiento en el rostro de la niña que comparte con su marido Sergio Abad desde hace ya tres años, a Adriana le tienta el arrebato de decir: "Mira, me la llevo a casa" . Sin embargo, la cordura sale a relucir en situaciones límite como estas y le recuerda que "mamá y papá tienen cosas que hacer y no pueden estar pendiente de ella , jugando a todas horas".

Minutos más tarde de verbalizar esta problemática familiar a la que se están enfrentando en estos momentos, Abenia ha querido apelar al sentido común y pedir consejo a sus fans. "Seguro que muchos se me echan encima, pero yo creo que un niño de menos de tres años no está preparado para estar fuera de su casa , sin sus padres", ha reivindicado.

Sin embargo, tal y como planteó Sara Sálamo hace tiempo al desvelar que había decidido no llevar a su hijo al colegio para evitarle un mal trago, su conclusión es clara y con poco margen de maniobra: "La cosa está en que la vida está orquestada de esta manera y hay que tragar , pero no creo que sea lo más apropiado, sinceramente".

Desde el anonimato, son muchos los usuarios que se han puesto en contacto con Adriana Abenia para darle las gracias por verbalizar este problema. Y ella, con la intención de romper tabúes, les ha recordado que "no hay que tener miedo a reconocer que lo que hemos asumido como normal, por muy instaurado que esté en nuestro día a día, a veces no es lo mejor para los niños, simplemente no tenemos otra opción". Además, la colaboradora de televisión ha manifestado que saber que no es la única que se siente así es algo que le "alivia enormemente".