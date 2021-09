Sara Sálamo dejó de llevar a su hijo a la escuela porque lloró el primer día: "Para mí era insostenible"

“Ya no trago más. Dejar a una criatura de 1, 2 o 3 años en un lugar que no conoce, con personas a las que no conoce de nada, el primer día que pone un pie en ese espacio, es violento”, ha escrito en su cuenta de Instagram. La psicóloga considera que la solución no pasa por “hacer ver que no pasa nada” y pide que se luche por adaptaciones dignas, por ratios aceptables y por un permiso laboral que permita acompañar a los niños al colegio. “Basta de violencia hacia las criaturas. Son niños, pero sienten”, terminaba diciendo.