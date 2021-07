Elsa Pataky lleva años viviendo fuera de España. No obstante, la actriz, que sopla este domingo las velas de su 45 cumpleaños, continúa siendo uno de los rostros más queridos de nuestro país. La que fuera una de las intérpretes principales de la serie Al salir de clase ha formado una preciosa familia junto al también actor Chris Hemsworth, con quienes viven en su particular paraíso en Byron Bay. Desde que se convirtiera en madre por primera vez, Elsa ha cuidado mucho los papeles que ha escogido, llegando incluso a renunciar a trabajos para poder conciliar. No obstante, con motivo del rodaje de su última película, la madrileña de ascendencia rumana no dudó en poner patas arriba toda su vida, con las dificultades que eso conllevó a la hora de conciliar su vida profesional y familiar.