“Hoy cumplirías años, 68 años. Ya han pasado 17 años desde que te fuiste pero pienso en ti cada día . Pienso en contarte lo que me ha pasado durante el día, las anécdotas de tus nietos, pedirte consejos sobre la vida y el trabajo, oírte reír o enfadarte (ahora me rio recordándote enfadada)”, recordaba emocionada Eugenia, que era muy joven cuando su madre falleció, apenas tenía 18 años.

“Todos los que tuvieron la suerte de conocerte te recuerdan con tanto amor y tanto cariño que no puedo sentirme más afortunada de que tú fueras mi madre. ¡Eras tan especial, bella, divertida, espiritual, sabia y mágica! Espero volver a estar contigo, aunque no demasiado pronto . Feliz cumpleaños”, acompañaba estas palabras con una fotografía en blanco y negro en la que aparece Sandra posando con un traje de flamenca.

Su muerte dejó un gran vacío en su entorno, no solo en sus hijas, sino también en su expareja, Bertín Osborne, que se ha emocionado en alguna ocasión al recordar a Sandra, con quien estuvo casado 14 años -desde 1977 hasta 1991-. En ‘Mi casa es la tuya’, por ejemplo, no puedo contener el llanto al escuchar Cai, uno de los temas más famosos de Niña Pastori, tal y como puedes ver en el vídeo situado sobre este párrafo: “Me recordó toda mi época de Jerez y me recordó a Sandra, fue un momento muy bonito”.