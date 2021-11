“Ya soy oficialmente ‘Abuelo’, el ‘YayoGeorge’, y no puedo sentirme más orgulloso”. Con estas palabras anunciaba este lunes Jorge Sanz que su primogénita, Marta, acaba de dar a luz a su primer retoño junto a Manu, su pareja, un aparejador asturiano. “Gracias hija por este regalo, la familia crece y no podemos ser más felices. ¡Bienvenida al mundo, Vega! No veo el momento de escaparnos para ir a achucharos”, no podía contener la emoción el actor madrileño, que ha querido compartir en sus redes sociales una fotografía de su primera nieta.