Jorge Sanz defiende a Victoria Abril: "No se te puede juzgar por tu opinión"

Dice que dejó de ser "un pipiolo" el día que conoció a Victoria Abril . Y que de ella aprendió dos cosas: que en este oficio "no te debes fiar de nadie" y que el actor "es el catalizador de los pequeños grandes proyectos que componen esta industria". Por eso ha querido dejar atrás al personaje, a la mujer que hace una semana defendía que las vacunas no servían para nada y que desestimó la peligrosidad del coronavirus, para reivindicar a la actriz, esa a la que le han dado el Feroz de Honor 2021 a pesar de todo .

Una prudencia pública que mantuvo poco antes sobre la alfombra roja, donde justificó a la intérprete asegurando que "Victoria Abril es Victoria Abril". Además de asegurar que "el cine parece que lo inventó ella", frase que repitió en su discurso posterior, el que fue niño prodigio del cine español llegó a dudar de la presencia de la premiada en la gala. "No sé si me voy a quedar yo con el premio, que me gustaría. No sé si vendrá o no", planteaba a David Martos, encargado de cubrir la alfombra roja.