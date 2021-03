Victoria Abril se disculpa al recoger su Feroz de Honor: "Para mí todas las vidas cuentan, creedme"

Pido disculpas si, en la rueda de prensa, hablando sin filtros, he ofendido a los que han perdido a sus seres queridos. Juro que no ha sido mi intención

"Como no está el patio para ruidos, he decidido hacerme una chuleta porque son muchas las personas a las que tengo que agradecer", empezaba con espontaneidad, consciente de que toda España esperaba saber qué tendría que decir en la que ha sido su reaparición tras el escándalo. Y tras mencionar a los responsables de este Feroz por haber pensado en ella "cuando estaba necesitada de afecto familiar y de amistad" en ese París al que huyó hace cuarenta años para proteger la intimidad de sus hijos, ha entonado el mea culpa .

"Pido disculpas si, en la rueda de prensa, hablando sin filtros, he ofendido a los que han perdido a sus seres queridos. Juro que no ha sido mi intención. Para mí, todas las vidas cuentan. Creedme, por favor" , ha manifestado con la mano en el corazón, consciente de que, más allá del ruido redero, su discurso produjo mucho dolor. También ha hecho referencia a la organización de la gala, que tanto ha sufrido su postura y a los que ha agradecido que hayan sido capaces de "discrepar sin violencia".

A pesar de que las palabras de Victoria Abril han sido recibidas con indignación por compañeros de profesión como María Barranco o Loles León, la actriz ha querido dar las gracias a la industria "por vuestro apoyo en estos días de dolor y gloria", haciendo un guiño a Almodóvar. "Somos familia, sois mi familia del cine español. Soy vuestra, aquí estoy", les ha recordado. "Si me necesitáis, silbad. Yo soy como Molière, me gustaría morir maquillada. Todo lo que necesitamos es amor. La inteligencia del coraje es la coherencia. Y si no puedes curar, al menos no dañar".