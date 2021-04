A sus 51 años, Jorge Sanz ha experimentado la paternidad en tres ocasiones y cada una con una situación muy diversa. Su primera hija es Marta, que tiene actualmente 30 años, y la conoció cuando cumplió la mayoría de edad, algo que achaca a su juventud y a los fallos que cometió entonces: “No hay un día que no me arrepienta de no haber reaccionado a tiempo”, confesaba hace unos meses. En una de sus últimas apariciones públicas, el actor no tuvo problema en hablar de cómo está siendo su vida tras dejar atrás algunas adicciones: