Los hijos de José Bono recuerdan la adopción de Sofía: "La sangre es un cuento"

El pasado mes de octubre, Sofía, la hija pequeña de José Bono , lanzó el primer capítulo de un documental en el que se ha "abierto en canal" para hablar de su proceso de adopción . Tal y como ha desvelado en una entrevista a la revista ¡Hola!, la joven lo ha hecho con la intención de "ayudar y dar voz" a un tema que, en su opinión, no se habla lo suficiente "ni con la naturalidad que debería". "Me siento orgullosa de ser adoptada y es lo que quería transmitir" , ha asegurado en más de una ocasión.

En este último capítulo, titulado 'Mi historia no acaba aquí, continuará...', Sofía Bono ha querido recopilar las impresiones que tuvieron sus tres hermanos al conocer la noticia de que sus padres querían adoptar una niña. "He contado con la compañía de tres de los pilares fundamentales de mi vida, he hablado de mis padres pero también es importante tener en cuenta a todas las personas que han construido mi hogar. Un hogar en el que el cariño está por encima de todo, y por supuesto, por encima de la sangre", ha explicado a través de sus redes sociales.