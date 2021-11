Laura Escanes, sobre su relación con Risto Mejide: "Roma nos ha unido muchísimo"

Con esa naturalidad ha hablado la influencer ante las cámaras de Europa Press en su última aparición pública. En las declaraciones que puedes ver en el vídeo que encabeza esta noticia, Laura Escanes asegura que ha pasado a poner el foco "en un bichejo pequeño que depende de ti" , pero también ha hablado también del parecido de su hija Roma. "Pues dicen que se parece más a mí, pero yo no lo veo. Yo comparo fotos y no lo entiendo. Tiene muchas cosas de Risto también. Tiene mucho carácter, pero los dos tenemos mucho carácter. Yo diría que de carácter se parece mucho más a él ", admitía entre risas.

"Un hijo te une o lo destruye todo". Esta es la opinión de la influencer sobre lo que puede ocurrir en una pareja cuando deciden ser padres. En su caso concreto, aunque no atravesó ninguna crisis y no ha vivido esa experiencia, sí ha asegurado que a ellos su hija Roma les ha "unido muchísimo". "Yo creo que si estuviera en un momento de crisis no me plantearía tener un hijo, primero tienes que estar bien tú como pareja", explicaba.