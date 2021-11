Laura Escanes, más clara que nunca: "No tengo ninguna responsabilidad sobre lo que diga u opine Risto"

Harta de recibir mensajes de este estilo, Laura Escanes ha querido ser clara y pedir que esos comentarios se los diga a él y no a ella. "Me parece genial que estéis en desacuerdo con lo que diga o deje de decir mi marido, pero somos dos personas distintas" , ha asegurado. La influencer ha querido dejar claro que ella no tiene "ninguna responsabilidad" en lo que diga u opine , al igual que él "tampoco la tiene sobre lo que diga o deje de decir" ella. "Con todo el cariño del mundo", añadía.

Más allá de la diversidad de opiniones que cada uno puede tener en su ámbito profesional, la influencer y el presentador demuestran a diario que eso no afecta a su vida personal. Ambos fueron padres de Roma, su única hija en común, hace dos años y actualmente Escanes ha dicho públicamente que no descarta volver a ser madre en un futuro. "La vida da muchas vueltas y no sé si en un tiempo seguiré pensando igual. Me gustaría que se llevasen unos cuatro años de diferencia como mucho, pero que sea lo que tenga que ser", decía a través de su cuenta de Instagram.