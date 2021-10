A Laura Escanes le gustaría quedarse embarazada de nuevo: "Quiero que se lleven cuatro años como mucho"

Lo cierto es que Laura ha explicado que actualmente no cree que sea "un buen momento" para quedarse embarazada, ya que está priorizando en su salud mental. "Quiero estar al 100%. Un embarazo, parto y postparto es una revolución hormonal muy potente y no sé cómo lo llevaría ahora mismo" , ha explicado a través de sus redes sociales.

En los últimos meses, la influencer ha hablado abiertamente de que no se encuentra en su mejor momento. Una de sus primeras decisiones fue abandonar durante una temporada las redes sociales porque "necesitaba parar". "Hay muchas batallas que no cuento por aquí, supongo que para proteger a los míos, para protegerme a mí. Este último año he pasado momentos de mucha debilidad, muchas dudas sobre infinitas cosas, muchos miedos, inseguridades y pérdidas de gente que he querido y querré siempre", explicó en aquel momento.