Manuel Díaz González vivió una infancia marcada por la ausencia de su progenitor, aunque su madre le hizo saber desde bien pequeño que por sus venas corría sangre de Manuel Benitez ‘El Cordobés’ . Con tan solo once años y al pisar por primera vez los ruedos, el pequeño le dijo a su madre: “Mamá, sé quién es mi padre y quiero ser torero”, prueba de que había heredado el amor hacia el mundo del toro. Sin embargo, no fue hasta 2006, después de cuarenta años de lucha, cuando el diestro consiguió que la verdad saliese a luz. La demanda de paternidad echó a rodar, con un inevitable y estruendoso ruido mediático, y la Justicia se puso de su lado tras unas pruebas de ADN que certificaban al 99,9% que eran padre e hijo.

Pese a que el icono de los 60 ha admitido puntualmente en público que es uno de sus ocho descendientes, su trato no ha cambiado y continúa siendo inexistente . Motivo que ha empujado al marido de Virginia Troconis a tomar una drástica decisión. “ Esto ya está más que cerrado . Eso ya no vale la pena remover, he hecho las cosas que tenía que hacer en los momentos que tenía que hacerlos y, al final, es una pena que se haya tenido que solucionar de esta manera”, lamentaba haber recurrido a una batalla legal para obtener su reconocimiento en una entrevista para ‘El Español’.

“Hubiese sido más fácil de otra manera, yo soy muy feliz, yo he creado una familia fantástica, tengo unos hijos maravillosos, una madre genial, amigos, una mujer que es lo máximo… No me hace falta ya nada”, tiraba la toalla ante su actitud. “Creo que va a costar trabajo que de su brazo a torcer, son personas que son así y creo que las cosas hay veces que es mejor dejarlas así, no removerlas más”, asumía su decisión. A pesar de que con su hermano Julio mantiene una excelente relación, el diestro ha negado que haya intentado ponerse en contacto con él utilizándolo como intermediario, y ahora únicamente desea “que tenga una vida tan plena como la que tengo yo”.