María Pombo, criticada por dormir la siesta al sol con su hijo Martín: "Pobre bebé"

María Pombo está viviendo uno de sus veranos más especiales . La influencer se convertía en madre por primera vez a finales del pasado mes de diciembre, cuando dio la bienvenida al pequeño Martín , fruto de su matrimonio con Pablo Castellano. El bebé se ha convertido en el rey de la familia al completo, con quien disfrutan ahora de unos agradables días de asueto en los que la empresaria no se ha librado de la crítica.

La piel de los bebés es muy delicada y, aunque María siempre tiene cuidado de que a Martín Castellano no le de demasiado el sol, utilizando gorritos y otros accesorios, su última publicación ha sembrado la polémica en redes sociales.

En la imagen puede verse a la ex de Álvaro Morata disfrutando plácidamente de un breve descanso al sol mientras sujeta a su hijo en brazos . Una imagen idílica que bien podría haber pasado desapercibida en su timeline, donde en esta época del año es frecuente ver a la joven en embarcaciones de recreo.

"Pobre bebé, al pleno sol", "Uy, ese bebé… Tienen la piel muy delicada. Que no le de el sol tan directamente", " Que al niño se le está poniendo rojo el brazo … Ay, madre… se le ve tan blanquito…", "El sol y la brisa son muy delicados para los bebés", "demasiado sol para el bebé" o " el bebé no puede estar al sol ", son algunos de los comentarios que pueden leerse junto a la publicación.

A pesar de las críticas, María también ha contado con el apoyo de otros muchos internautas, que no dudan de que la influencer es consciente de los peligros del sol y que siempre hará lo mejor por el bien de su hijo. "El bebé está protegido con crema solar, se le nota por el brillo del brazito, no seáis tan dramáticas que no le está haciendo daño al bebé, más bien, le vendrá bien la vitamina D del solito" o "¿De verdad creéis que se han dormido la siesta así?" son algunas de las reacciones que se encuentran en el otro lado de la balanza.