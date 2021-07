María Pombo celebra como "una madre" el gol de su ex Álvaro Morata en la Eurocopa

Álvaro Morata ha sido uno de los jugadores de la selección española que más ha sufrido en esta Eurocopa. El delantero de la Juventus ha vivido un auténtico vaivén de emociones durante todo el torneo: de ser duramente criticado, incluso amenazado, a demostrar su valía adelantando a España en el marcador cuando nos jugábamos el pase a cuartos en la prórroga contra Croacia. Este martes, por primera vez en lo que iba de competición, Luis Enrique daba la sorpresa y no contaba con él en el once inicial contra Italia. El madrileño se tenía que conformar observando el transcurso del partido desde el banquillo con el resto de suplentes, esperando una oportunidad que le fue concedida y que supo aprovechar cuando ya empezábamos a dar todo por perdido.

"¿Odias a Alice Campello?", le preguntaban directamente sus seguidores aprovechando un ‘preguntas y respuestas’. "Eso es completamente falso. Las pocas veces que he coincidido con ella me ha caído MUY bien", reconocía, con un 'muy' mayúscula que disipa las especulaciones acerca de su mala relación. "Lo de odiar a las novias de tu ex o a las exnovias de tu novio simplemente por 'ser' me parece algo de otra época y nunca lo entenderé", zanjaba el tema.