Los más de 3,5 millones de seguidores con los que cuenta Paula Echevarría en su Instagram están más que acostumbrados a sus dinámicas. Desde que se aupó como la it girl de las it girls, no hay día en que la actriz no nos ponga “tras la pista” de sus looks. Tan solo hay que esperar unas pocas horas para que las prendas que aparecen en su feed se agoten. Con el nacimiento de su segundo hijo, Miguel Torres Junior también ha ocupado un hueco principal en los posts de la intérprete. Pero los stories, donde tira de sentido del humor, son otro cantar.