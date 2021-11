"Este carácter me sirvió para salir de un pueblo de Asturias y no tener nunca un no por respuesta. El arrojo sirve para eso, para lanzarte y no tener miedo. Hay que tener mucho valor para salir a escena, no entiendo cómo se puede hacer con timidez. Soy persona y personaje", expresaba con humor, valorando lo importante que fue para ella que el director Luis San Narciso viese en ella eso que le dio su primera oportunidad para actuar.