Penélope Cruz le escribe una carta a Pilar Bardem tras su muerte: "No se puede soñar una suegra mejor"

Penélope Cruz se ha despedido de su suegra Pilar Bardem, que ha fallecido a los 82 años por una infección renal

En su carta abierta, la actriz ha puesto en valor en papel como madre, abuela, amiga y mujer de la matriarca del clan

Sus redes sociales se han llenado de alabanzas por la estupenda relación que tenía la intérprete con la madre de Javier Bardem

24 horas. Ese es el tiempo que ha pasado hasta que Penélope Cruz ha compartido sus primeras impresiones tras la muerte de su suegra, la actriz Pilar Bardem. La matriarca del clan que encabeza su marido Javier Bardem fallecía en la tarde de este sábado después de varios días ingresada en la madrileña clínica Ruber a causa de una infección renal. Sus tres hijos, incluidos Carlos y Mónica, eran los encargados de confirmar que su madre se había "ido en paz, sin sufrir y rodeada del amor de los suyos" a través de un comunicado en el que ensalzaban a "la persona luchadora y siempre solidaria que fue". Y por esa misma línea ha ido su nuera, que le ha dedicado una emotiva carta que arranca con un sincero "querida Pilar".

Para entender el texto emitido en su Instagram hay que empezar analizando la imagen que lo acompaña. Se trata de un fotograma de su mítica escena en 'Carne trémula', el debut de Pe con Almodóvar y su primer contacto profesional con la Bardem. De aquella, en 1997, ninguna de las dos habría dicho "que aquel parto con Pedro fue también un ensayo de la vida misma". Que diez años más tarde ambas serían familia cuando Cruz iniciase una relación con su hijo Javier.

"Miro esta foto y me pregunto cuál habría sido nuestra reacción si alguien nos hubiese dicho en ese momento que el destino tenía maravillosos planes para unirnos más allá del cine", ha planteado con nostalgia. "¿O quizás ahí las dos ya lo sabíamos?", se ha preguntado. Aunque Penélope y su marido se conocieron en 1989 de la mano de 'Jamón, jamón', no fue hasta 2007 cuando la ganadora de un Oscar por 'Vicky Cristina Barcelona' descubrió que "no se puede soñar una suegra mejor" que Pilar Bardem.

El "milagro de relación" entre Penélope Cruz y su suegra

En lo personal, Cruz ha querido darle las gracias "por todo el amor que nos has dado a tus hijos, a tus nietos, a todos tus familiares y amigos". "A mí me has dado muchísimo", ha reconocido. "Siempre fuiste tan buena conmigo". Pero Pe no podía pasar por alto la labor social que Pilar ejerció de forma paralela a su carrera en la interpretación. "Gracias por haberte puesto siempre del lado del que más lo necesita. Por alzar tu voz ante las injusticias. Por dejarte la piel luchando por mejorar las condiciones de vida de los miembros más necesitados de nuestro sector, sin esperar nunca nada a cambio", ha expresado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Penélope Cruz (@penelopecruzoficial)

Desde su punto de vista y el de tantísimos miembros del gremio de actores que se han despedido de Bardem en las últimas horas, son muchas las cosas que han cambiado en su profesión "gracias a tu grandísimo esfuerzo a lo largo de los años, sin rendirte en ningún momento". Con su muerte, Penélope Cruz no solo pierde a una suegra, también a una mujer a la que ha definido como "admirable", que le ha regalado años de "sabiduría" y de "humor". "Siempre te llevaré en mi corazón", le ha prometido.

La promesa que Pilar Bardem no pudo cumplir antes de morir

Son infinitas las reacciones que ha recibido esta carta abierta publicada en el Instagram de @penelopecruzoficial, donde la siguen casi seis millones de personas. Macarena García, Paula Echevarría, Silvia Abascal, Goya Toledo, Úrsula Corberó, Loles León o Bibiana Fernández son solo algunos de los grandes nombres de la industria del cine que le han dado el pésame tanto a la familia como a su compañera. Asier Etxeandía, que también forma parte de esta lista, ha definido la suya como "un milagro de relación". Algo de lo que Penélope ya habló hace cuatro años, cuando 1.300 compañeros le organizaron una fiesta sorpresa en el Circo Price de Madrid.