La nostalgia no ha podido con la artista, que ha querido hacer público este precioso momento en el que, a pesar de las mascarillas obligatorias que llevan tanto ella como su pareja, Miguel Ángel Herrera, la felicidad es absoluta. " Ese día… ", escribe la orgullosa mamá a través de sus redes mientras recuerda aquel mágico día de finales de octubre.

A pesar de la cirugía, Soraya pudo hacer piel con piel con su bebé y estar acompañada por su marido. Una realidad que celebran muchas de sus seguidoras junto al post, felices de que la artista pudiese vivir ese momento tan especial. Y es que, tal y como lamentan ellas mismas en la publicación, en los partos por cesárea no suele ser habitual que los padres entren al paritorio o que las madres hagan piel con piel tras el nacimiento. "Qué suerte, yo parí por cesárea hace casi un año y estuve sola, no me dejaron hacer piel con piel… ¡la hizo mi pareja!", comenta una seguidora.