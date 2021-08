La 'princesa' de Tamara Gorro sufre una recaída en su cáncer: "Es bastante grave, está débil"

Tamara ha querido ser sincera con sus seguidores, que ya son casi dos millones: esta recaída "es bastante grave", "está débil" y no les ha quedado otra que ponerse en manos de los mejores profesionales para lograr terminar con esta "pesadilla". De ahí que tanto los padres de la niña como ella y su marido Ezequiel se hayan instalado durante una temporada en la ciudad condal, buscando así la que esperan que sea la "solución" definitiva de la mano del equipo del hospital San Juan de Dios donde se sometió a su primer tratamiento.

Consciente del altavoz que tiene a través de las redes sociales, la madre de Shaila y Antonio Garay no solo ha contado su experiencia para desahogarse. También lo ha hecho para pedir alto y claro "investigación para el cáncer", una enfermedad que "se está llevando día tras día a muchísimas personas". Su denuncia social ("desde mi desconocimiento") ha ido dirigida a la ausencia de mejoras, a que pase el tiempo y no solo haya más casos sino que no se avance en este sentido.