Raquel Perera responde como nunca a aquellos que la etiquetan exclusivamente como "la exmujer" de Alejandro Sanz

El pasado 2019, el artista lanzaba un comunicado anunciando su ruptura con Perera tras más de una década de relación

Raquel Perera habló hace unos meses de cómo afrontaron sus hijos su separación de Alejandro Sanz: "No quisimos engañarlos"

Tras más de una década de relación (concretamente 14 años) y dos hijos en común, Raquel Perera y Alejandro Sanz anunciaban su separación de manera amistosa en 2019. "Nuestra familia está por encima de cualquier cosa... es diversa y bella, como la vida y así permanecerá. El mundo cambia, nosotros también, siempre amorosamente. Gracias por respetarlo", rezó el comunicado del intérprete de Corazón Partío. Cinco años después, el exmatrimonio puede decir que ha cumplido con esa promesa y es que, desde entonces, han seguido manteniendo ese amor que se prometieron para siempre.

Un lustro ha pasado desde aquella carta con la que anunciaron su ruptura y, aunque siempre han sido muy discretos a la hora de pronunciarse el uno sobre el otro, ahora ha sido Perera la que ha dado un paso al frente para hablar como nunca del artista y ha respondido a aquellos que la señalan de ser famosa por tener un exmarido conocido mundialmente. ¡Te contamos todos los detalles!

La tajante reflexión de Raquel Perera en plenas vacaciones

En plenas vacaciones, Raquel Perera se ha sincerado como nunca con sus seguidores. Gracias a su influencia en redes sociales, la psicóloga ha reflexionado sobre el momento vital que atraviesa y ha hablado sobre algunos asuntos importantes para toda su comunidad de followers: "Hoy me he levantado con ganas de hablar. Estaba reflexionando yo sobre cuando uno está bien, cuando uno está disfrutando mucho de lo que le está pasando. Y lo digo muchas veces, yo no siempre estoy bien y no siempre he estado bien".

En este vídeo, que dura cinco minutos, la que fuera mujer de Sanz durante una década, se ha sincerado sobre qué es la felicidad para ella hoy en día, que se aleja mucho al concepto que tenía hace un tiempo: "El caso es que hay un concepto de 'la suerte'. Todos sabemos que la suerte existe y para mi es como el acompañamiento del plato. Yo creo más en que la suerte te acompaña cuando hay un trabajo detrás y sobre todo cuando uno está abierto a no tener miedo a fallar, a caerse, a equivocarse. El caso es que sí, estoy en un buen momento, me siento bien conmigo misma y yo pues identificaba la felicidad con la euforia, porque soy una persona bastante pasional y me gusta sentir la vida cuando va bien y cuando va mal".

Gracias a su popularidad, Perera puede llegar a muchas personas cada día, con las que además comparte su estilo de vida que en muy pocas veces es criticado: "Yo no me considero una persona que tenga demasiados haters. Obviamente no caigo bien a todo el mundo ni le gusto a todo el mundo. La mayoria de las cosas que recibo por Instagram son bonitas y muy cariñosas. Sin embargo, las poquitas veces que alguien me quiere disparar con algo feo siempre es el mismo comentario: "Claro, si no fueras la ex de quién eres, nadie te conocería"".

Habla como nunca de su relación con Alejandro Sanz

Aprovechando su aparición en Instagram, Perera no ha dudado en responder a todos aquellos que simplemente la etiquetan como exmujer de: "Voy a decir algo que nunca he dicho hasta ahora con respecto a este tema. Me siento muy afortunada, muy agradecida y muy orgullosa de haber sido la mujer de Alejandro Sanz y claro, obvio, que Alejandro me colocó en el mapa público o mediático cuando me casé con él. Lógicamente, porque él es una persona muy mediática, muy popular y muchas personas me conocéis porque he estado con él".

Finalmente, además de reflexionar sobre valores como la envidia, ha querido lanzar un potente mensaje sobre el crecimiento personal y ha hecho un balance de su relación con el intérprete de Mi Marciana: "Pero, también tengo que decir que durante muchísimos años cuando yo he estado con Alejandro, mi función, mi labor, mi misión... No estaba tan de cara al público y ahora en este momento de mi vida resulta que tengo la oportunidad de poder transmitir un mensaje que me apetece mucho trasmitir. Quiero decir que lo que Alejandro me ha aportado son cosas muchísimo más importantes que la popularidad o la pequeña popularidad que yo pueda tener".