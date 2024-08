Álvaro Morata comparte una sincera reflexión tras su ruptura con Alice Campello: "La peor crisis existencial de mi vida"

Ahora, a través de su cuenta personal, la expareja de Alice Campello ha compartido una reflexión en redes sociales en donde manda un mensaje esperanzador a todas las personas que no se encuentran en su mejor momento: "Sobreviví a la peor crisis existencial de mi vida. Estuve en medio de la depresión, de la ansiedad y el estrés, entre noches interminables y días agobiantes, lleno de preguntas sin respuestas, miedos e inseguridades, preguntándole al cielo por qué me estaba pasando esto. Y fue justo ahí cuando lo entendí: entendí que si sobreviví a todo eso, puedo con lo que sea. No hay nada que no pueda aceptar o superar".