Rosanna Zanetti, sobre su estado físico: "Cardiovascularmente fatal y sin masa muscular"

"Cuando llegué a España no lo entendía, pero desde que soy madre sí. Si empieza el año en septiembre, nuevas metas. Una es el deporte, pero se vienen más". Estas han sido las palabras de Rosanna Zanetti a través de sus redes sociales para contar el nuevo propósito de temporada que se ha marcado. La mujer de David Bisbal ha reflexionado sobre que le parece "increíble" como poco a poco vamos postergando "ciertas cosas". "Los días se transforman en semanas, las semanas en meses y así vamos. Decidí desde hace días que empezaba hoy con el deporte después de 14 meses sin hacer nada y, contra todo pronóstico, amanezco mala. Seguir con mi plan ha sido la mejor decisión", ha contado a sus seguidores.

La modelo ha dicho que está con antibiótico y mala, "pero no tan mala para estar en cama". "Estoy siguiendo con mi agenda y retomando el deporte después de 14 meses sin hacer nada. Con el deporte no tengo término medio, soy todo o nada y eso me juega en contra, sobre todo por ponerme objetivos muy altos", se ha sincerado Zanetti, que asegura que se encuentra "motivada, enfocada" y espera mantener la disciplina y la continuidad durante mucho tiempo.